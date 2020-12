Elisabetta Gregoraci attaccata a Live Non è la D’Urso da Mino Magli: “Crea trappole per gli uomini” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 è sicuramente tra le grandi protagoniste e la uscita stasera si farà sentire. La ex moglie di Briatore, infatti, ha deciso di non rimanere nel reality e durante la puntata di stasera andrà via. Le dichirazoni di Magli contro Elisabetta Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5, ha scatenato molte dinamiche sia all’interno che all’esterno della casa. Dall’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, alle liti con Selvaggia Roma, Dayane Mello e Giulia Salemi, fino ai gossip su presunti fidanzati segreti e contratti con l’ex marito Flavio Briatore. Nel bene o nel male gran parte del programma ha girato intorno a lei e quindi è comprensibile che Signorini abbia fatto di tutto per convincerla a rimanere, nonostante la furia dei social. Lä trõvø ûnª c?så ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è sicuramente tra le grandi protagoniste e la uscita stasera si farà sentire. La ex moglie di Briatore, infatti, ha deciso di non rimanere nel reality e durante la puntata di stasera andrà via. Le dichirazoni dicontroal GF Vip 5, ha scatenato molte dinamiche sia all’interno che all’esterno della casa. Dall’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, alle liti con Selvaggia Roma, Dayane Mello e Giulia Salemi, fino ai gossip su presunti fidanzati segreti e contratti con l’ex marito Flavio Briatore. Nel bene o nel male gran parte del programma ha girato intorno a lei e quindi è comprensibile che Signorini abbia fatto di tutto per convincerla a rimanere, nonostante la furia dei social. Lä trõvø ûnª c?så ...

