Daniel Craig e ciò che ancora non sapete su James Bond (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo tutto questo tempo, Daniel Craig se lo merita: di lasciarsi alle spalle il personaggio di James Bond - lui, che è stato lo 007 più longevo di sempre, ben più di Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan - e di raccontarlo con il senno di poi. Lo fa assieme a Sam Knight nel lungo racconto che trovate su GQ di dicembre 2020, che inizia mentre si gira l’ultimo ciak di No Time to Die, una scena di inseguimento all’aperto, ai Pinewood Studios di Londra, simulando una via dell’Avana, con Cadillac e luci al neon.Qui, quello che (forse) non sapete su James Bond e sulla sua infinita carriera. 1. Quando Daniel Craig fu scelto per impersonare la spia più famosa del mondo, nel 2005, aveva 37 anni ed era biondo. Ora di anni ne ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo tutto questo tempo,se lo merita: di lasciarsi alle spalle il personaggio di- lui, che è stato lo 007 più longevo di sempre, ben più di Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan - e di raccontarlo con il senno di poi. Lo fa assieme a Sam Knight nel lungo racconto che trovate su GQ di dicembre 2020, che inizia mentre si gira l’ultimo ciak di No Time to Die, una scena di inseguimento all’aperto, ai Pinewood Studios di Londra, simulando una via dell’Avana, con Cadillac e luci al neon.Qui, quello che (forse) nonsue sulla sua infinita carriera. 1. Quandofu scelto per impersonare la spia più famosa del mondo, nel 2005, aveva 37 anni ed era biondo. Ora di anni ne ...

cora1cara : Nessuno che abbia citato il mitico Richard Gere..!!!!??? E Jude Law, Daniel Craig?? - missMercury_ : Comunque io nella classifica degli occhi avrei messo anche quelli di Daniel Craig ???? - NoTimeToDieITA : Guardare 'No Time To Die' Ponte Acquedotto, Sassi di Matera, Gravina in Puglia Bondlocation in Italy (2021)… - ronniehowlett3 : RT @99per100: #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli il più grande attore di tutti i tempi tra: Dani… - 99per100 : #MigliorAttoreDiSempre #BestActorOfAllTime ??? 128esimi di finale ??? Scegli il più grande attore di tutti i tempi… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel Craig James Bond: Sam Heughan si candida come successore di Daniel Craig Lega Nerd Elisabetta II affranta per la morte del dorgy Vulcan. Ora le resta solo Candy

Aveva 13 anni il dorgi (incrocio tra corgi e bassotto), scomparso per cause naturali. Nel 2018 The Queen ha deciso di non adottare più cuccioli per non lasciarli soli alla morte ...

“No Time to Die” rischia un altro rinvio per due motivi

A quanto pare No Time to Die, il venticinquesimo film della saga cinematografica di 007 James Bond con ancora Daniel Craig nei panni della celebre spia, potrebbe subire un ulteriore posticipo. Il film ...

Aveva 13 anni il dorgi (incrocio tra corgi e bassotto), scomparso per cause naturali. Nel 2018 The Queen ha deciso di non adottare più cuccioli per non lasciarli soli alla morte ...A quanto pare No Time to Die, il venticinquesimo film della saga cinematografica di 007 James Bond con ancora Daniel Craig nei panni della celebre spia, potrebbe subire un ulteriore posticipo. Il film ...