Covid, nuovo lockdown in Danimarca: chiuse scuole e locali (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Danimarca ha deciso di chiudere scuole medie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell'area più colpite dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Laha deciso di chiuderemedie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell'area più colpite dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. '...

SkyTG24 : Covid, aumenta di nuovo la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. I DATI - TgLa7 : #Covid: nuovo #lockdown in #Danimarca. Chiuse scuole e locali. A Natale incontri limitati ad un massimo di 10 perso… - NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - kjwnprincss : non il mio amico finlandese che mi ha raccontato che ha avuto un nuovo dibattito con una tipa negazionista (del cov… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo lockdown in Danimarca: chiuse scuole e locali #COPENHAGEN -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo lockdown in Danimarca: chiudono le scuole medie e superiori Orizzonte Scuola Recovery Plan, giù le tasse sui redditi tra 40 e 60 mila euro: ecco il programma del governo. Il documento

Recovery Fund. Ci Siamo. Il piano del governo di riforme legate ai fondi di Next Generation Eu è imperniato sul calo delle tasse. Per la riforma fiscale «si ritiene ...

Taglio del nastro al nuovo Md di San Giorgio Bigarello: trecento persone tra gli scaffali

Il supermercato ora dà lavoro a una ventina di dipendenti, prima erano quindici. La soddisfazione del sindaco Morselli: «Dieci di loro sono nostri concittadini» ...

Recovery Fund. Ci Siamo. Il piano del governo di riforme legate ai fondi di Next Generation Eu è imperniato sul calo delle tasse. Per la riforma fiscale «si ritiene ...Il supermercato ora dà lavoro a una ventina di dipendenti, prima erano quindici. La soddisfazione del sindaco Morselli: «Dieci di loro sono nostri concittadini» ...