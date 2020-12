Controlli dei carabinieri: autofficina sotto sequestro e 20mila euro di multa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cremona, 7 dicembre 2020 - Una maxi multa di circa ventimila euro e il sequestro di 102 veicoli fuori uso . Questi alcuni dei dati relativi all'operazione condotta dai carabinieri per la tutela ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cremona, 7 dicembre 2020 - Una maxidi circa ventimilae ildi 102 veicoli fuori uso . Questi alcuni dei dati relativi all'operazione condotta daiper la tutela ...

beingawarbler : Io ho questo bisogno fisico di ringraziare e salutare tutti quando esco da un luogo. Ultimamente sto facendo dei co… - rosaroccaforte : RT @GagliardoneS: Lampedusa è compresa nei controlli dei 70.000 agenti impiegati da Lamorgese per il periodo Natalizio? - Domenic62340660 : RT @GagliardoneS: Lampedusa è compresa nei controlli dei 70.000 agenti impiegati da Lamorgese per il periodo Natalizio? - Lupe34172635 : RT @GagliardoneS: Lampedusa è compresa nei controlli dei 70.000 agenti impiegati da Lamorgese per il periodo Natalizio? -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei Controlli dei carabinieri: autofficina sotto sequestro e 20mila euro di multa Il Giorno Massa Carrara, vantaggi coop in cambio di assunzioni: arresti per corruzione, c'è anche sindaco Lunigiana

Avrebbero lucrato con la gestione di strutture protette per minori e case di accoglienza per famiglie disagiate, presenti soprattutto in Lunigiana, creando allo stesso tempo un ...

Casale: in trenta a pranzo sul barcone sul Sile, arrivano i carabinieri

In gita nonostante il maltempo. L’organizzatore: “Tutto in regola, abbiamo una capienza di 250 posti. Qualcuno ci ha segnalati: è una guerra tra poveri” ...

Avrebbero lucrato con la gestione di strutture protette per minori e case di accoglienza per famiglie disagiate, presenti soprattutto in Lunigiana, creando allo stesso tempo un ...In gita nonostante il maltempo. L’organizzatore: “Tutto in regola, abbiamo una capienza di 250 posti. Qualcuno ci ha segnalati: è una guerra tra poveri” ...