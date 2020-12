Clamoroso alla Virtus Bologna | esonerato Djordjevic | in panchina va Fedrigo

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “canestros.p.a. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Aleksandar, il primo assistente allenatore Goran Bjedov e il preparatore fisico Mladen Mihajlovic. Il Club ringrazia il Coach e tutto lo Staff tecnico per l’impegno e la dedizione profusi fino ad oggi. La conduzione tecnica della squadra viene affidata, al momento, all’Assistente Allenatore Cristian”. Con questo comunicato ufficiale, apparso sul sito, laha deciso di esonerare il coach Aleksandar. Una decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno all’indomani della sconfitta interna con Sassari. Laal momento occupa il quarto posto in classifica ...