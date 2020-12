Caserta – Gatto ucciso a colpi di pistola in strada

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 7 dicembre 2020) È accaduto nella giornata di ieri in via Fleming. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio veterinario dell’Asl e il personale del canile municipale, che hanno soccorso ile lo hanno portato in ambulatorio, dove purtroppo è deceduto. “L’emorragia interna era copiosa. Ilè deceduto in ambulatorio” scrive l’associazione Nati Liberi di