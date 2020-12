Bistrò96 – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 8 dicembre 2020)Corso Magenta, 96 – 20123Tel. 339/8504584 Sito Internet: www.bistro96.it Tipologia: bistrot Prezzi: tè 4€, dolci 2/5€, piatti pranzo 8,50/13,50€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTACalo di voto per questo bistrot che ci aveva favorevolmente colpito l’anno scorso al suo esordio in guida. L’offerta è ampia e variegata e copre quasi l’intera giornata, iniziando con la colazione e terminando con l’aperitivo (il locale chiude alle 21). Noi lo abbiamo provato per una pausa pomeridiana rimanendo poco soddisfatti da quello che abbiamo assaggiato, ovvero un discreto tè “fiore d’inverno” al gusto di mandorla, uvetta, datteri e petali di rosa, poco incisivo al palato e poco profumato, e una fetta di torta caprese con cioccolato e mandorle nell’impasto un po’ troppo asciutto e con il sapore del cioccolato ...