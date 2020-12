(Di lunedì 7 dicembre 2020) Asi ècome di consueto il maxi albero di Natale indel. Unain streaming, come i tempi richiedono, ma non per questo meno emozionante. Note delle più classiche ...

LaGazzettaWeb : Bari, il maxialbero di Piazza del Ferrarese acceso con una cerimonia sul web -

Ultime Notizie dalla rete : Bari maxialbero

La Gazzetta del Mezzogiorno

A Bari si è acceso come di consueto il maxi albero di Natale in piazza del Ferrarese. Una cerimonia in streaming, come i tempi richiedono, ma non per questo meno emozionante. Note delle più classiche ...