Barcellona | Coutinho | “Siamo dentro un processo di ricostruzione | alti e bassi normali Messi e Neymar…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Philipperitrova la Juventus dopo i precedenti italiani con la maglia dell'Inter, il brasiliano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i bianconeri: "È una grande partita - dichiara il fantasista - , noi puntiamo ad arrivare primi. È importante vincere, anche quando vieni da una sconfitta, sei più ansioso di tornare in campo e mostrare la tua forza".poi prova a spiegare gliche hanno caratterizzato l'inizio della stagione del: "L'allenatore è cambiato, così come i giocatori. Tutto questo fa parte deldi ristrutturazione. Serve un po' di pazienza e noi, che siamo, dobbiamo cercare di far funzionare tutto nel miglior modo possibile. Noi dobbiamo solo avere voglia di migliorare e di ...