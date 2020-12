Ascolti tv, dati auditel del 6 dicembre: vince Vite in fuga (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vite in fuga consolida il suo gradimento domenicale vincendo la sfida degli Ascolti e andando ancora una volta sopra i 4 milioni di telespettatori Ascolti tv, prime time Ancora un successo per Vite in fuga: la fiction con Anna Valle e Claudio Gioè ha raccolto il 6 dicembre su Rai1 4 milioni 531 mila spettatori con il 16.8% nel primo episodio e 4 milioni 322 mila con il 18.77% nel secondo, superando nettamente Live – Non è la D’Urso, che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 320 mila con il 13.5%. Meglio ha fatto, in valori assoluti, su Rai3 l’appuntamento con Che tempo che fa, seguito da 2 milioni 490 mila pari al 9.22%; a seguire Che tempo che fa – Il tavolo ha avuto 1 milione 355 mila con il 7.19%. Sempre in prima serata, su Italia 1 il film GGG Il grande ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 7 dicembre 2020)inconsolida il suo gradimento domenicalendo la sfida deglie andando ancora una volta sopra i 4 milioni di telespettatoritv, prime time Ancora un successo perin: la fiction con Anna Valle e Claudio Gioè ha raccolto il 6su Rai1 4 milioni 531 mila spettatori con il 16.8% nel primo episodio e 4 milioni 322 mila con il 18.77% nel secondo, superando nettamente Live – Non è la D’Urso, che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 320 mila con il 13.5%. Meglio ha fatto, in valori assoluti, su Rai3 l’appuntamento con Che tempo che fa, seguito da 2 milioni 490 mila pari al 9.22%; a seguire Che tempo che fa – Il tavolo ha avuto 1 milione 355 mila con il 7.19%. Sempre in prima serata, su Italia 1 il film GGG Il grande ...

RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Ascolti in crescita anche per La7 con alcuni dati stabili rispetto ai mesi precedenti. #ascoltitv #la7 Iscriviti al nostr… - Teleblogmag : Ascolti in crescita anche per La7 con alcuni dati stabili rispetto ai mesi precedenti. #ascoltitv #la7 Iscriviti a… - VigilanzaT : #AscoltiTv #6dicembre. Crolla Venier 'giornalista' e promotrice di piattaforme concorrenti alla Rai. Fialdini, al n… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Vite in fuga, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa | Dati Auditel 6 dicembre 2020 - zazoomblog : Ascolti tv domenica 6 dicembre 2020: Vite in fuga Live-Non è la D’Urso Che tempo che fa Non è l’Arena dati Auditel… -