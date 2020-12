Ai terremotati maxi bollette per le case distrutte | ora i cittadini insorgono contro il governo

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020)alle stesse pere inagibili. L’ennesima beffa ai danni dei. Quattro anni fa la tragedia del terremoto che ha distrutto molti Comuni che si trovano nel Lazio, in Abruzzo, in Umbria e nelle Marche. Oggi, l’ennesima, brutta sorpresa. C’è chi si è visto arrivare richieste anche per più di 5 mila euro. Sono i conguagli dei pagamenti bloccati dal 2016 di cui nessuno a Palazzo Chigi si è ancora preoccupato. Come racconta Alberto Di Majo su Il Tempo, “alcune aziende fornitrici di luce e gas non si sono dimenticate dei pagamenti che sono stati sospesi finora e hanno inviato il conto”. Non solo, hanno anche previsto che la fatturazione periodica potrà riprendere soltanto con l’emissione di una “fattura di conguaglio” (entro il 30 giugno 2021) che comprende ovviamente gli arretrati, ...