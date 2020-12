5G | la rete veloce per il campo di battaglia con i droni

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le tecnologie wireless 5G di prossima generazione rappresentano una rivoluzione nelle operazioni militari che cambierà le modalità operative, dall’addestramento alla logistica alle tattiche, operative e strategiche della guerra. Nelle dichiarazioni del dipartimento della Difesa americano, la tecnologie di comunicazione 5G sono cruciali sia per i programmi della difesa U.S. che nei programmi di sviluppo per la sicurezza nazionale. Il Pentagono è attualmente focalizzato sulla sperimentazione con Poc (proof of concept) che utilizzano prototipi con la tecnologia 5G in modalità dual-use per creare soluzioni di risposta rapida nella connettività wireless delle unità militari. Sono stati infatti approvati programmi per sperimentazioni in 5 basi militari per 600 milioni di $. Isono già entrati nella best practice per le operazioni nei teatri di ...