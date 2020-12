«Serve la denuncia penale per chi aggira i divieti»

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo in un’intervista al Messaggero critica chii vuoti del DPCM mettendo a rischio la maggioranza degli italiani che rispetta le regole. E propone che chi viola le regole siato: Dottor Miozzo, siamo in attesa che le Faq del governo chiariscano ogni aspetto del Dpcm. Non c’è però il rischio che tra precisazioni e casi specifici si arrivi ad un eccesso di lassismo? «Il rischio che un’eccezione diventi una sorta di via libera esiste sempre, soprattutto in Italia dove tendiamo a non avere lo stesso rispetto delle indicazioni del governo che hanno in Nord Europa o nei Paesi orientali. I popoli mediterranei sono più indisciplinati, non lo scopriamo ora, anche se nel periodo del primo lockdown abbiamo stupito tutti». Anche il Cts ha proposto delle deroghe però. «Vero, abbiamo chiesto che le regole per gli ...