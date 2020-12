Sampdoria-Milan 0-0 Diretta Super Donnarumma sul colpo di testa di Tonelli Chance per Rebic

OptaPaolo : 30 - Con la rete alla Sampdoria, il #Milan ha stabilito il proprio record di partite consecutive in gol nel massimo… - canchamural : Serie A: Sampdoria 0 - 1 AC Milan, 2do Tiempo. - CANCHAELNORTE : Serie A: Sampdoria 0 - 1 AC Milan, 2do Tiempo. - reformacancha : Serie A: Sampdoria 0 - 1 AC Milan, 2do Tiempo. - rfutbol : Comienza 2ª Parte Sampdoria - Milan #Sampdoria #Milan #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Milan

38' Che occasione per il Milan! Tonelli riesce a salvare sulla linea sul tentativo a botta sicura di Rebic. Rossoneri a un passo dal gol. 35' La Sampdoria si distende e va al tiro dalla lunga distanza ...Curioso episodio durante il primo tempo di Sampdoria-Milan: al 39' Rebic sembra riuscire a segnare ma la tecnologia Gol – No Gol non ...