Palermo-Viterbese | Simonelli e il fallo su Almici | “Sono dispiaciuto | ci tengo a precisare una cosa”

(Di domenica 6 dicembre 2020) Una vera e propria tegola per Roberto Boscaglia.Nella giornata di ieri, Alberto, si è sottoposto ad una risonanza magnetica presso il Policlinico didal prof. Pietro Cimino che ha confermato la prima diagnosi effettuata dal dott. Roberto Matracia e dal dott. Massimiliano Mosca: trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno.Il calciatore, che inizierà domani la rieducazione funzionale con i fisioterapisti, tornerà in campo solo nel 2021: i tempi di recupero, infatti, possono variare dai 60 ai 90 giorni. Nella migliore delle ipotesi, dunque, l'esperto esterno deltornerà a disposizione di Boscaglia tra due mesi.è stato vittima di un bruttocommesso dal giocatore della ...

Il Foggia di Marco Marchionni affronta il Palermo di Roberto Boscaglia nella 14a giornata del Girone C di Serie C. Una sfida importante per entrambe le compagini. Abbiamo raggiunto telefonicamente ...Il Palermo di Roberto Boscaglia vuole rilanciarsi dopo il pari interno per 3-3 contro la Viterbese di mercoledì scorso ...