Napoli, Gattuso: "Il rinnovo non è una priorità" (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Erano 4 i giocatori davanti, 4-2-3-1 con Zielinski sotto punta. Ma mi è piaciuto lo spirito, il Crotone nel primo tempo meritava qualcosa di più, poi dopo il rosso la gara è cambiata, ma lo sappiamo che in Serie A partite facili non ce ne sono e bisogna battagliare. Il Crotone ha pochi punti, ma esprime un buon gioco, ha un grande allenatore e buoni giocatori ed ha raccolto meno di quello che meritava". Cosi Rino Gattuso in conferenza stampa al termine del match dello Scida contro il Crotone. Ancora 4 gol, s'è abituato troppo al numero 4? "La cosa più importante è non subire gol, siamo la migliore difesa, il tabellone dice 10 ma ne abbiamo presi 7 perché ce ne sono 3 a tavolino. E' importante perché poi davanti abbiamo sempre grandi armi, ma mi piace come teniamo il campo e la mentalità". Ha ridisegnato la ...

