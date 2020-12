Milan senza Ibrahimovic e Kjaer | i numeri danno torto ai rossoneri

ciccionocera95 : RT @GreenMidnight1: @ale_taia Sembra che siamo il Milan anni '90 con Boban, Savicevic e Papin come riserve... Insopportabili pure i piagnis… - lollo___95 : RT @macho_morandi: Prima senza ibra, poi senza ibra e leao poi senza ibra leoa bennacer oggi senza ibra leao bennacer e kjaer. Poi se non v… - AndreaBrownAm : RT @gustatore: Certo, forte questo Milan senza Ibra, Leao, Kjær e Bennacer, ma voglio vederlo senza Romagnoli, Calabria, Theo, Calhanoglu,… - ManuFilippone95 : RT @supersonico1986: Quindi anche oggi senza la nostra spina dorsale: Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic. Senza contare Leao. Culo Milan ricordi… - mmajernamarco : Stasera partita fondamentale senza i nostri 4 giocatori Top,la vedo molto dura ma siamo il Milan bisogna sputare sangue ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza

Calciomercato.com

Il Milan non ha mai ottenuto la vittoria senza Ibrahimovic e Kjaer: i rossoneri saranno assenti durante il match contro la Sampdoria ...Mario Balotelli sta per tornare: l'ex Supermario ripartirà dal Monza, ultima grande occasione della sua carriera per rilanciarsi ...