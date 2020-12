Mes, che cos'è e perché sta spaccando il governo (Di domenica 6 dicembre 2020) Mes, ecco chi potrebbe andare in soccorso di Conte Quest'ultimo, come spiega in un approfondimento TgCom24 , potrà essere utilizzato nel caso in cui le risorse del FIS non siano sufficienti, ad ... Leggi su it.sputniknews (Di domenica 6 dicembre 2020) Mes, ecco chi potrebbe andare in soccorso di Conte Quest'ultimo, come spiega in un approfondimento TgCom24 , potrà essere utilizzato nel caso in cui le risorse del FIS non siano sufficienti, ad ...

marattin : Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero “informazione f… - borghi_claudio : Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usat… - matteorenzi : Far decidere Beppe Grillo sul #Mes è una barzelletta che non fa ridere. Se ci sono mille morti al giorno rifiutarsi… - Claudietta673 : RT @giuslit: ”Altrimenti viene meno la credibilità in Europa”. Bonomi prova a ripetere col #Mes la stessa consunta formula che ci fece ingo… - daninovaro : RT @MarcoRizzoPC: #M5S ha tradito tutte le promesse. Il governo non cadrà (astensioni, nuovi “responsabili”, assenze interessate, risoluzio… -