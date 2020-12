Massimo Boldi | l’attore fa una confessione molto dolorosa

(Di domenica 6 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e la fidanzata Irene Fornaciari sono tornati insieme?confessa a Domenica In cos’è successo tra loro.e la fidanzata Irene Fornaciari sono tornati insieme? Tra loro sembrava finita, maha confessato a Domenica In cos’è successo veramente tra loro. Oggi è stato ospite nel salotto di Mara Venier insieme

g_de_dionigi : giro zapping #tv domenica pom giri su #la7 la @myrtamerlino che parla ... del #vaccino e del suo costo giri su… - angelacila1 : Il 13 dicembre esce Natale su Marte. Corriamoooo tuttiiii...altrove. - nosensecover : mi hanno costretto a vedere quel cadavere ambulante di Massimo Boldi intervistato da Mara Venier, mi dispiace per lui - donatellabrusch : RT @leggoit: #DomenicaIn, Massimo Boldi è senza mascherina e si avvicina troppo: il rimprovero di Mara Venier - leggoit : #DomenicaIn, Massimo Boldi è senza mascherina e si avvicina troppo: il rimprovero di Mara Venier -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Boldi

La puntata di Domenica In si è aperta con un ampio spazio dedicato alla coppia più amata del cinema italiano Christian De Sica e Massimo Boldi, che si sono raccontati tra carriera ...In studio a Domenica In su Rai1 è tempo di "cinepanettoni". Si ricompone la coppia composta da Christian De Sica e Massimo ...