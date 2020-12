LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Loch vince con una grande rimonta, nono Dominik Fischnaller (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della gara 12.17 Si chiude il nostro appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo di Slittino ad Altenberg. Vi invitiamo a restare sempre aggiornati su OA Sport per tutte le news di sport invernali. Un saluto e a presto con le prossime DIRETTE LIVE testuali su OA Sport. 12.15 Prende il largo in classifica generale Felix Loch: 300 punti viste l’en-plein di vittorie. Secondo l’austriaco David Gleirscher che dista 127 lunghezza dalla testa. Seguono Ludwig e Dominik Fischnaller con 169 punti. 12.11 Quarta posizione per Pavlichenko e quinta per Repilov. In casa Italia: nona e dodicesima posizione rispettivamente per Dominik e Kevin Fischnaller che recuperano diverse ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della gara 12.17 Si chiude il nostro appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo diad. Vi invitiamo a restare sempre aggiornati su OA Sport per tutte le news di sport invernali. Un saluto e a presto con le prossime DIRETTEtestuali su OA Sport. 12.15 Prende il largo in classifica generale Felix: 300 punti viste l’en-plein di vittorie. Secondo l’austriaco David Gleirscher che dista 127 lunghezza dalla testa. Seguono Ludwig econ 169 punti. 12.11 Quarta posizione per Pavlichenko e quinta per Repilov. In casa Italia: nona e dodicesima posizione rispettivamente pere Kevinche recuperano diverse ...

zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Loch davanti fra poco Felderer - #Slittino #Singolo #Altenberg - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Pavlichenko davanti fra poco Gufler e Felderer - #Slittino… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov si mette al comando - #Slittino #Singolo #Altenberg… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov al comando dopo la prima manche lontani Loch e Fischnaller… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov si mette al comando lontano David Gleirscher - #Slittino… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Slittino LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 dicembre: Fischnaller 9° nello slittino. Oggi niente sci alpino OA Sport LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Loch vince con una grande rimonta, nono Dominik Fischnaller

11.54 Chiude in quattordicesima posizione Leon Felderer ad oltre un secondo da Loch. Può comunque ritenersi soddisfatto il 20enne italiano. Nella peggiore delle ipotesi si piazze ...

LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Felix Loch favorito, Dominik Fischnaller cerca il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021. In casa Italia, i riflettor ...

11.54 Chiude in quattordicesima posizione Leon Felderer ad oltre un secondo da Loch. Può comunque ritenersi soddisfatto il 20enne italiano. Nella peggiore delle ipotesi si piazze ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021. In casa Italia, i riflettor ...