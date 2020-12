Iva Zanicchi | il dolore immenso per la perdita del fratello

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Accolta con entusiasmo nel salotto di Verissimo, Ivaè tornata in tv dopo il ricovero per Covid. La cantante ha trascorso dei giorni difficili e dolorosi, ha avuto molta paura ma soprattutto ha perso ila causa del virus in modo quasi disumano. Iva ha prima ringraziato tutti i medici, lo staff dell’ospedale, gli infermieri che si sono presi cura di lei e poi ha racconto come crede di aver contratto il Coronavirus nonostante sia stata sempre attenta. Laha rivelato che probabilmente è successo in famiglia, in seguito ad un evento: “C’era stata la cresima del nipote di mia sorella e dopo la cerimonia sono venuti a salutarci, a casa sempre con la mascherina. Dopo due giorni eravamo tutti con il coronavirus, credo che ci siamo infettati così.“ L’artista, molto amata dal pubblico, ha poi raccontato i primi ...