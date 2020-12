Ilaria Capua: "Chi ha avuto il Covid non dovrà vaccinarsi subito" (Di domenica 6 dicembre 2020) Chi ha già avuto il Covid non deve essere tra i primi a vaccinarsi. Tra i guariti, c’è chi ha sviluppato anticorpi che addirittura si usano come terapia per plasma, altri meno. Bisognerà valutare. Per quanto riguarda invece i positivi asintomatici, in generale vaccinare quando è in corso un’infezione è sbagliato, è da evitare. Ma, anche qui, bisognerà valutare attentamente la situazione”. Così la virologa Ilaria Capua, ospite a ‘L’aria di domenica’ su La7. “Quello della diffusione e distribuzione del vaccino è un discorso complicato. Non è solo un problema di registrazione, che a livello nazionale può essere più o meno snella e dipende dal singolo paese. Mancano i contratti scritti e preparati, ci vuole un pò di tempo. Il governo inglese ha fatto prima dell’Italia? Non si poteva iniziare tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Chi ha giàilnon deve essere tra i primi a. Tra i guariti, c’è chi ha sviluppato anticorpi che addirittura si usano come terapia per plasma, altri meno. Bisognerà valutare. Per quanto riguarda invece i positivi asintomatici, in generale vaccinare quando è in corso un’infezione è sbagliato, è da evitare. Ma, anche qui, bisognerà valutare attentamente la situazione”. Così la virologa, ospite a ‘L’aria di domenica’ su La7. “Quello della diffusione e distribuzione del vaccino è un discorso complicato. Non è solo un problema di registrazione, che a livello nazionale può essere più o meno snella e dipende dal singolo paese. Mancano i contratti scritti e preparati, ci vuole un pò di tempo. Il governo inglese ha fatto prima dell’Italia? Non si poteva iniziare tutti ...

