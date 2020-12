Harry Potter: Daniel Radcliffe ricorda il momento imbarazzante con una scimmia sul set (Di domenica 6 dicembre 2020) Daniel Radcliffe si è accorto di una scena decisamente vietata ai minori con protagonista una scimmia che si è consumata sul set di Harry Potter e la Camera dei Segreti Daniel Radcliffe ha rivelato un momento della lavorazione di Harry Potter e la Camera dei Segreti che lo ha turbato a causa di una scimmia che era presente sul set. L'attore ha raggiunto la fama globale grazie al celebre franchise a cui ha dato vita J.K. Rowling e, nel corso della sua carriera attoriale, ha realizzato anche numerosi prodotti che hanno alimentato un'immagine molto lontana da quella del maghetto tutto scuola e avventure. In occasione di un episodio di Hot Ones, Daniel Radcliffe ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020)si è accorto di una scena decisamente vietata ai minori con protagonista unache si è consumata sul set die la Camera dei Segretiha rivelato undella lavorazione die la Camera dei Segreti che lo ha turbato a causa di unache era presente sul set. L'attore ha raggiunto la fama globale grazie al celebre franchise a cui ha dato vita J.K. Rowling e, nel corso della sua carriera attoriale, ha realizzato anche numerosi prodotti che hanno alimentato un'immagine molto lontana da quella del maghetto tutto scuola e avventure. In occasione di un episodio di Hot Ones,ha ...

