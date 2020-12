Fulmine colpisce cabina gas metano a Pasian di Prato, divampa un incendio (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervento all'alba di oggi per i Vigili del Fuoco a Pasian di Prato intervenuti sul posto con più squadre. Un Fulmine infatti avrebbe colpito luna cabina di decrompressione di gas metano causando una ... Leggi su udinetoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervento all'alba di oggi per i Vigili del Fuoco adiintervenuti sul posto con più squadre. Uninfatti avrebbe colpito lunadi decrompressione di gascausando una ...

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine colpisce Fulmine colpisce cabina gas metano a Pasian di Prato, divampa un incendio UdineToday Friuli sferzato dal maltempo: allagamenti in Carnia, alberi caduti sulle strade. Cabina Enel a fuoco per un fulmine

UDINE. Aggiornamento delle 7. Il Friuli ancora nella morsa del maltempo. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre i vigili del fuoco hanno ricevuto molte richieste di intervento in Carnia per al ...

Puglia sotto il Maltempo: fulmine colpisce e uccide mucche al pascolo. Tromba d’aria e danni

Imperversa con ondate improvvise e violente il maltempo in Puglia con una tromba d’aria a Galatina in provincia di Lecce e un fulmine che ha colpito e ucciso le mucche al pascolo a Noci in provincia d ...

