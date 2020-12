Fonseca: “Non ho capito l’arbitraggio di oggi. L’ho detto a Maresca e sono stato espulso” (Di domenica 6 dicembre 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato così la gara col Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:“Gli episodi parlano da soli, non posso comprendere l’arbitraggio. Non capisco come si possa dare un giallo a Pedro come il primo preso. Poi nel secondo tempo Pellegrini ha subito un fallaccio: posso capire che l’arbitro non abbia visto, ma il VAR doveva richiamarlo per il rosso a Obiang. Ho detto a Maresca che non capivo il primo giallo di Pedro, solo questo, e sono stato espulso”. Foto: Twitter Roma ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Paulo, allenatore della Roma, ha commentato così la gara col Sassuolo ai microfoni di Sky Sport:“Gli episodi parlano da soli, non posso comprendere. Non capisco come si possa dare un giallo a Pedro come il primo preso. Poi nel secondo tempo Pellegrini ha subito un fallaccio: posso capire che l’arbitro non abbia visto, ma il VAR doveva richiamarlo per il rosso a Obiang. Hoche non capivo il primo giallo di Pedro, solo questo, e. Foto: Twitter Roma ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoASRoma : FONSECA: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio. Orgoglioso della prova della squadra” - teladoiotokyo : Fonseca: Orgoglioso dei ragazzi e della squadra. L'arbitraggio non mi è piaciuto: #Fonseca #ASR #ASRoma… - NaiveLeftist : RT @RInfascelli: Rosso a Pedro, a Fonseca. Fallo fischiato a Miki. Gol annullato quando aveva visto. Rigore non dato né rivisto. Fallo da r… - RepAsRoma : Roma, Fonseca: 'Prova d'orgoglio, l'arbitro non mi è piaciuto' - dangelow2 : Goal annullato Rosso a Pedro Rosso a Fonseca Rigore non dato Rosso a Obiang non dato A che cazzo serve il Var? #RomaSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Non SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia