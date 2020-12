Falcone, Borsellino e il giudice a Francoforte (Di domenica 6 dicembre 2020) Un fatto può essere importante per qualcuno e irrilevante per altri e spesso può essere ingenuo pretendere la stessa attenzione a distanza di spazio o di tempo. Ma la storia che arriva ora da Francoforte ferisce comunque in profondità. Una pizzeria della città è arredata con una grande foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino affissa accanto all’immagine di Marlon Brando nei panni del mafioso Vito Corleone. L’accostamento è terribile, del tutto inaccettabile anche in epoca di notevole confusione tra il bene e il male. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia, instancabile presidente e animatrice della Fondazione Falcone, si è rivolta al tribunale locale per ottenere la rimozione di foto e insegne, offensive dell’opera e della memoria dei due giudici caduti sotto i colpi della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Un fatto può essere importante per qualcuno e irrilevante per altri e spesso può essere ingenuo pretendere la stessa attenzione a distanza di spazio o di tempo. Ma la storia che arriva ora daferisce comunque in profondità. Una pizzeria della città è arredata con una grande foto di Giovannie Paoloaffissa accanto all’immagine di Marlon Brando nei panni del mafioso Vito Corleone. L’accostamento è terribile, del tutto inaccettabile anche in epoca di notevole confusione tra il bene e il male. Maria, sorella del magistrato ucciso dalla mafia, instancabile presidente e animatrice della Fondazione, si è rivolta al tribunale locale per ottenere la rimozione di foto e insegne, offensive dell’opera e della memoria dei due giudici caduti sotto i colpi della ...

