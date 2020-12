Fabrizio Corona, confessioni choc sulla vecchia casa: «Era demoniaca, lì è successo di tutto…» (Di domenica 6 dicembre 2020) In vena di confessioni inedite Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi, promesso sposo di Lia del Grosso con cui potrebbe convolare a nozze in un futuro imminente, si è aperto in un’intervista a Diva e Donna in cui si è lasciato andare ad affermazioni sul passato e rassicurazioni sul presente. È in particolare sulla sua vecchia casa di Milano che si sofferma il 46enne catanese, ormai meneghino d’adozione. Un’abitazione fin troppo nota alle forze dell’ordine ma anche alla platea del gossip. Fin troppe cose sarebbero accadute tra quelle mura. Ed è proprio Fabrizio ad ammetterlo. Leggi anche >> Fabrizio Corona si sposa? Tutta la verità sulle presunte nozze Fabrizio Corona casa ... Leggi su urbanpost (Di domenica 6 dicembre 2020) In vena diinedite: l’ex re dei paparazzi, promesso sposo di Lia del Grosso con cui potrebbe convolare a nozze in un futuro imminente, si è aperto in un’intervista a Diva e Donna in cui si è lasciato andare ad affermazioni sul passato e rassicurazioni sul presente. È in particolaresuadi Milano che si sofferma il 46enne catanese, ormai meneghino d’adozione. Un’abitazione fin troppo nota alle forze dell’ordine ma anche alla platea del gossip. Fin troppe cose sarebbero accadute tra quelle mura. Ed è proprioad ammetterlo. Leggi anche >>si sposa? Tutta la verità sulle presunte nozze...

zazoomblog : Cosa facciamo la sera a letto. Fabrizio Corona la sua ultima (famosissima) preda: confessione sconvolgente -… - blogtivvu : La casa sequestrata di Fabrizio Corona, il bizzarro racconto: “Era demoniaca, lì è successo di tutto…” - DearMario1 : @Patty0015 @48482f1fe4c9458 Fabrizio Corona di noi atri????????? - teograziani : “Sì, le ho prese in Via ...., che per altro è dove abita Fabrizio Corona” evviva la privacy #gfvip - stationerybest : Carlo Cracco scatena gli avvocati contro La7 e Fabrizio Corona -