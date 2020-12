Esame Suarez, ipotesi corruzione: si indaga anche sulla “retromarcia” della Juve (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo il Corriere della Sera c’è l’ombra della corruzione sull’Esame farsa sostenuto da Luis Suarez all’Università di Perugia Continua a tenere banco sui principali quotidiani nostrani l’Esame farsa sostenuto da Luis Suarez presso l’Università per stranieri di Perugia. La Procura di Perugia sta indagando sulla posizione della Juventus in questa questione, cercando di capire se sia ipotizzabile o meno il reato di corruzione. Secondo i pm guidati da Raffaele Cantone ci sono seri indizi da sottoporre a un indispensabile approfondimento investigativo, che le violazioni ai rispettivi doveri d’ufficio siano state commesse dagli indagati a fronte di una promessa di utilità, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo il CorriereSera c’è l’ombrasull’farsa sostenuto da Luisall’Università di Perugia Continua a tenere banco sui principali quotidiani nostrani l’farsa sostenuto da Luispresso l’Università per stranieri di Perugia. La Procura di Perugia standoposizionentus in questa questione, cercando di capire se sia ipotizzabile o meno il reato di. Secondo i pm guidati da Raffaele Cantone ci sono seri indizi da sottoporre a un indispensabile approfondimento investigativo, che le violazioni ai rispettivi doveri d’ufficio siano state commesse dagliti a fronte di una promessa di utilità, ...

