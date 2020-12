Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze (Di domenica 6 dicembre 2020) doccia fredda per Matteo Renzi (nella foto) nelL’inchiesta sulla Fondazione Open. La Procura di Firenze ha deciso che le indagini sulla cassaforte del giglio magico negli anni della scalata di Renzi a Palazzo Chigi, rimarranno nella città toscana. respinta, quindi, l’Eccezione di competenza territoriale che era stata presentata dai legali dell’ex premier che puntavano a trasferire l’intera partita a Roma o, in subordine, a Velletri o Pistoia. Una richiesta che i difensori avevano motivato in quanto il primo degli episodi contestati e su cui si basa il presunto finanziamento illecito ai partiti contestato a Renzi e agli altri indagati, tra cui gli ex ministri Maria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 6 dicembre 2020)per Matteo(nella foto) nel. La Procura diha deciso che le indaginicassaforte del giglio magico negli anni della scalata dia Palazzo Chigi, rimarranno nella città toscana., quindi, l’di competenza territoriale che era stata presentata dai legali dell’ex premier che puntavano a trasferire l’intera partita a Roma o, in subordine, a Velletri o Pistoia. Una richiesta che i difensori avevano motivato in quanto il primo degli episodi contestati e su cui si basa il presunto finanziamento illecito ai partiti contestato ae agli altri indagati, tra cui gli ex ministri Maria ...

clikservernet : Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze - Minutza2 : RT @MPenikas: LN Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze - clikservernet : Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze - Noovyis : (Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze) Playhitmusic -… - Noovyis : (Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L’inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccezione respinta Eccezione respinta, doccia fredda per Renzi. L'inchiesta sulla Fondazione Open resta a Firenze LA NOTIZIA Fondazione Open, la procura di Firenze dice no al trasferimento delle indagini a Roma chiesto da Matteo Renzi

Le indagini sulla fondazione Open, la cassaforte del giglio magico negli anni della scalata di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, rimarranno a Firenze. Almeno per ora. La procura del capoluogo toscano ha i ...

"L'inchiesta su Open resti a Firenze": la procura respinge la richiesta dei legali di Renzi

No al trasferimento delle indagini a Roma. Gli avvocati potranno opporsi alla decisione dei pm ricorrendo alla procura generale della corte di Cassazione ...

Le indagini sulla fondazione Open, la cassaforte del giglio magico negli anni della scalata di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, rimarranno a Firenze. Almeno per ora. La procura del capoluogo toscano ha i ...No al trasferimento delle indagini a Roma. Gli avvocati potranno opporsi alla decisione dei pm ricorrendo alla procura generale della corte di Cassazione ...