Crolla muro di un capannone | famiglie evacuate

I vigili del fuoco Firenze stanno intervenendo in via Sercambi, zona Cure, per un dissesto statico di un capannone in dismissione confinante con un condominio dove per precauzione sono state fatte eva ...Firenze, 6 dicembre 2020 - Il muro di un capannone già in fase di demolizione è crollato questa mattina in via Sercambi. Il muro confina con un cortile condominiale e in via cautelativa otto famiglie ...