Covid | con l’arrivo dell’influenza si rischia una strage Gli esperti | «Le multe non bastano»

«Tutti gli inverni l'influenza affolla gli ospedali. A gennaio c'è il rischio di una strage se, invece di chiudere la seconda ondata di Covid, facciamo partire la terza. Per questo serve il massimo rigore durante le feste». Ad affermarlo, in un'intervista a La Stampa, è Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe. Covid, mancano alcuni dati importanti Da cosa dipendono tanti decessi? «Purtroppo mancano dei dati per rispondere. Non sappiamo per esempio dove sono morti: reparti ordinari, terapia intensiva, Rsa o casa? Solo alcune Regioni lo comunicano. E non esiste un aggregatore di queste informazioni. L'età media dei deceduti è 80 anni. Si può ricavare che la gran parte arrivi dai reparti ordinari, perché l'età media dei morti in terapia intensiva è tra 50 e 70 anni».

Si aggrava il bollettino dei contagi da Covid-19 negli Stati Uniti: ammonta a oltre un milione di casi di coronavirus nei primi cinque giorni di dicembre e nella giornata di ieri il numero ...

Coronavirus Veneto, 1850 nuovi positivi e 16 morti nella notte. I ricoverati sono 2742 (+26 rispetto a ieri sera), di cui in terapia intensiva 334 (-5 rispetto a ieri sera) di cui 306 positivi.

