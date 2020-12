Amendola ' sulla politica estera serve unità'

(Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - "Mi auguro che di qui al 9 dicembre la riflessione fra i partiti produca novità positive". Così, in un'intervista a La Stampa, il ministro dei rapporti con l'Europa Enzo, ...

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che di qui al 9 dicembre la riflessione fra i partiti produca novità positive”. Così, in un’intervista a La Stampa, il ministro dei rapporti con l’EuropaEnzo Amendola, se ...Intervista alla Stampa del ministro per gli Affari europei: "Sul Recovery Fund lunedì presenteremo una proposta in consiglio dei ministri" ...