Allerta meteo, a Procida il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Sale l’apprensione per l’ondata di maltempo che da stanotte si è abbattuta su Napoli e Campania. Preoccupazione massima per l’emergenza meteorologica sulle isole del golfo partenopeo. A Procida il sindaco invita i cittadini a non uscire di casa. “Dopo la forte sciroccata di stamattina presto – spiega il primo cittadino Dino Ambrosino – nelle prossime ore e fino a metà giornata continuerà a piovere intensamente. Si invita la cittadinanza a rimanere a casa. Il Cimitero resterà chiuso perché diverse sezioni sono impraticabili”. Le raccomandazioni della Protezione Civile cittadina: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sale l’apprensione per l’ondata di maltempo che da stanotte si è abbattuta su Napoli e Campania. Preoccupazione massima per l’emergenzarologica sulle isole del golfo partenopeo. Aila nondi. “Dopo la forte sciroccata di stamattina presto – spiega il primo cittadino Dino Ambrosino – nelle prossime ore e fino a metà giornata continuerà a piovere intensamente. Sila cittadinanza a rimanere a. Il Cimitero resterà chiuso perché diverse sezioni sono impraticabili”. Le raccomandazioni della Protezione Civile cittadina: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - ilikethedreams : C'è sempre una persona stolta che lascia la macchina al Marcolin durante un'allerta meteo rossa. - lua_lu94 : primo giorno di semi libertà e ovviamente ALLERTA METEO -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Maltempo, allerta meteo rossa domenica al Nord-Est: l’elenco delle regioni a rischio Fanpage.it Maltempo in Calabria, temporali e vento: massima allerta in diversi comuni

CATANZARO – Temporali, vento e temperature in discesa fino a portare la neve nella zona della Sila. L’allerta arancione che era stata prevista per oggi dalla Protezione civile è stata confermata in gr ...

Rieti, maltempo: allagamenti e interventi dei vigili del fuoco

RIETI Abbondanti precipitazioni, vento e maltempo. Dopo una nottata che - nonostante le abbondantissime piogge - non ha fatto registrare criticità o particolari situazioni di pericolo ...

CATANZARO – Temporali, vento e temperature in discesa fino a portare la neve nella zona della Sila. L’allerta arancione che era stata prevista per oggi dalla Protezione civile è stata confermata in gr ...RIETI Abbondanti precipitazioni, vento e maltempo. Dopo una nottata che - nonostante le abbondantissime piogge - non ha fatto registrare criticità o particolari situazioni di pericolo ...