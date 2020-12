“5200 euro di multa”. Controlli a tappeto in tutto il Paese, i carabinieri li hanno beccati così (Di domenica 6 dicembre 2020) Alcamo, accade in piena emergenza Covid. La pensata non è stata per nulla delle migliori e la notizia viene diffusa poche ore dopo un caso simile. È il secondo caso registrato nelle ultime 24 ore che vedrebbe un gruppo di amici ‘infischiarsene’ delle norme anti-Covid. Una pensata costata molto cara anche a chi ha preso parte ai festeggiamenti di un compleanno, all’interno di una villetta di Alcamo Marina, vicino Trapani. Come è accaduto nella tarda serata di ieri a Verona, quando un blitz dei carabinieri ha interrotto un festino tra 11 amici, anche ad Alcamo la situazione non è stata differente nè riesce a trovare nessuna giustificazione, neanche di fronte al piacere di festeggiare un compleanno. Del tutto da evitare, in questo periodo di emergenza sanitaria, qualsiasi forma di assembramento sociale.



