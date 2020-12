Uomini e Donne | Lucrezia Comanducci torna al Trono Over agguerrita | la scelta

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha rivelato il motivo per cui ha scelto dire nello studio die prendere nuovamente parte al. Unadel tutto inaspettata, dettata principalmente non solo dalla voglia di riprendere una frequentazione intima lasciata in sospeso ma anche dalla paura nutrita nel profondo di perdere il cavaliere che l’ha fatta capitolare. Tutte rivelazioni quest’ultime di cuiè diventata protagonista in un’intervista inedita, di cui vi spifferiamo i dettagli nel nostro articolo.sui suoi passi La 25enneha scelto ...