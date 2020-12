Riccione | in barba al Covid assembramenti per l’inaugurazione delle luminarie

Leggi su urbanpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) A, in Romagna, oggi è andato in scena una “spettacolo” che ci saremmo certamente risparmiati. Centinaia di persone assembrate in viale Ceccarini, il salotto buono della località balneare della Riviera, per assistere all’accensionedi Natale. Il distanziamento sociale, ovviamente, è andato a farsi benedire, tanto per usare un eufemismo. Immediate le reazioni politiche. Tra le più efficaci quella di Marco Di Maio, romagnolo e deputato di Italia Viva, che ha pubblicato anche un video del folle pomeriggiose. ARTICOLO, il bollettino di oggi: 21.052 nuovi contagi e 662 mortiperin viale Ceccarini A...