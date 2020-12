Rally di Monza 2020 | tra ghiaccio e neve Elfyn Evans finisce ko | Sebastien Ogier vede il titolo!

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il sabato deldi, ultima prova della stagione, potrebbe avere segnato una pagina di capitale importanza per la corsa al titolo. Il britannico(Toyota Yaris) leader della classifica generale, è finito fuori dal tracciato nel corso della SS 11, e ha lasciato sul terreno minuti pesantissimi. Pioggia,hanno funestato l’intera giornata, portando anche alla cancellazione di due prove speciali, per colpa di condizioni veramente al limite per tutti i piloti. Da questo scenario è emerso il solito(Toyota Yaris) che è stato in grado di gestire al meglio questo complicatissimo sabato deldifino a salire in vetta alla graduatoria con un ...