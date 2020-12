“Non posso negarlo, è evidente…”. GF Vip, clamorosa confessione di Tommaso Zorzi a Cristiano Malgioglio (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella serata del 4 dicembre, Francesco Oppini ha preso una decisione forte e definitiva: ha lasciato il ‘Grande Fratello Vip’ perché non si sente pronto d affrontare altri mesi di permanenza nella Casa. Tutto questo ha scatenato inevitabilmente la reazione del suo amico Tommaso Zorzi, apparso distrutto una volta appresa la notizia. E a distanza di ore dalla puntata, l’influencer si è lasciato andare ad una considerazione molto importante, che certifica la sua situazione attuale. Prima della diretta Cristiano Malgioglio si era rivolto così a Zorzi: “Devi pensare anche alla salute di Francesco, sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri’. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella serata del 4 dicembre, Francesco Oppini ha preso una decisione forte e definitiva: ha lasciato il ‘Grande Fratello Vip’ perché non si sente pronto d affrontare altri mesi di permanenza nella Casa. Tutto questo ha scatenato inevitabilmente la reazione del suo amico, apparso distrutto una volta appresa la notizia. E a distanza di ore dalla puntata, l’influencer si è lasciato andare ad una considerazione molto importante, che certifica la sua situazione attuale. Prima della direttasi era rivolto così a: “Devi pensare anche alla salute di Francesco, sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri’. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ...

