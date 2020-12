Mille Lire di Giuseppe Verdi | è vero che valgono tanto o è una bufala?

Leggi su android-news.eu

(Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi in questo articolo vogliamo continuare a parlare delledi. In un articolo di qualche giorno fa abbiamo infatti suscitato un incredibile sorpresa in tantissimi utenti che ci leggono quotidianamente e per questo motivo vogliamo dare le giuste risposte a quanti hanno trovato in casa una banconota dacon la faccia di. Innanzi tutto vediamo proprio come si presenta questa banconota: sulla destra troveremo difatti il busto del personaggio,, mentre al centro scritto a lettere vi è. Inoltre sotto la scritta troviamo anche il valore a numero “1000”. Quantole 1000di ...