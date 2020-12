Meteo neve – Abbondante nevicate e vento forte: rischio valanghe, scatta codice rosso (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre tutta l’Italia vivrà un weekend burrascoso, nella morsa di una ondata di maltempo che in alcuni casi rischia di rivelarsi estremamente violenta, sulle Alpi la neve continua a cadere Abbondante, in particolare sui settori orientali della nostra catena montuosa. Una situazione che contribuisce ad aumentare il rischio di valanghe, soprattutto in concomitanza con un sensibile rinforzo del vento. Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Mentre tutta l’Italia vivrà un weekend burrascoso, nella morsa di una ondata di maltempo che in alcuni casi rischia di rivelarsi estremamente violenta, sulle Alpi lacontinua a cadere, in particolare sui settori orientali della nostra catena montuosa. Una situazione che contribuisce ad aumentare ildi, soprattutto in concomitanza con un sensibile rinforzo del

TgrRaiFVG : Allerta meteo della @ProtCivReg_FVG, da arancione è passata a rossa in montagna e nel pordenonese, dove arriveranno… - Corriere : Meteo, gelo in arrivo e neve anche in pianura: da domani è inverno - MoliPietro : Meteo neve – Abbondante nevicate e vento forte: rischio valanghe, scatta codice rosso - __Giul : Oggi per strada con allerta meteo, neve da paura e il fuoristrada di mio padre che slitta malissimo, che paura - ARPALiguria : #rischio #meteo #liguria avviso per Sab-Dom: piogge, temporali, neve, vento, mare, disagio per freddo. Lun: NS. -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo neve Meteo: NEVE, in arrivo ABBONDANTE, con TORMENTE e ACCUMULI anche di 2 metri. Le zone a RISCHIO BLACK-OUT e DISAGI iLMeteo.it La neve e il maltempo in Italia

Un’ondata di pioggia, neve e maltempo sta caratterizzando questo primo fine settimana di dicembre in Italia, con disagi soprattutto al nord, Liguria e Trentino-Alto Adige in primis. Ieri alcuni automo ...

Meteo, forte ondata di maltempo sul Nord Italia: nevicate e temporali

maltempo su tutto il paese: nevicate al nord e piogge e vento nelle regioni del Sud Italia. In Lombardia, nel Varesotto ieri sera un operaio di 53 anni è morto schiacciato da un albero ...

Un’ondata di pioggia, neve e maltempo sta caratterizzando questo primo fine settimana di dicembre in Italia, con disagi soprattutto al nord, Liguria e Trentino-Alto Adige in primis. Ieri alcuni automo ...maltempo su tutto il paese: nevicate al nord e piogge e vento nelle regioni del Sud Italia. In Lombardia, nel Varesotto ieri sera un operaio di 53 anni è morto schiacciato da un albero ...