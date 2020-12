Maltempo, strade allagate a Viareggio. Crolla un tetto a Seravezza, famiglia evacuata (Di sabato 5 dicembre 2020) Seravezza (Lucca), 5 dicembre 2020 - Il Maltempo che si è abbattuto anche in Versilia e nell'Alta Versilia, a Pozzi, nel comune di Seravezza ( Lucca), questa mattina ha causato il parziale crollo del ... Leggi su lanazione (Di sabato 5 dicembre 2020)(Lucca), 5 dicembre 2020 - Ilche si è abbattuto anche in Versilia e nell'Alta Versilia, a Pozzi, nel comune di( Lucca), questa mattina ha causato il parziale crollo del ...

DPCgov : Fin da subito operativa la macchina dei soccorsi per aiutare e assistere la popolazione colpita dal #maltempo in… - Tg3web : Il maltempo in Sardegna. Violenti nubifragi nel nuorese. A Bitti un fiume di fango travolge le strade. L'acqua inva… - allauber : Maltempo, interventi sulle strade in montagna e mareggiate a Lignano: ecco tutte le immagini - biecoilluminist : RT @LuceverdeRoma: ??#Maltempo #VentoForte : -A24 Tratto Urbano tra bivio Raccordo Anulare e Tangenziale Est -Diramazione Roma Nord tra… - LuceverdeRoma : ??#Maltempo #VentoForte : -A24 Tratto Urbano tra bivio Raccordo Anulare e Tangenziale Est -Diramazione Roma Nord… -