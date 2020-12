Lazio, Immobile sta diventando un problema: la Serie A si ribella (Di sabato 5 dicembre 2020) La Lazio batte 2-1 lo Spezia, torna al successo in campionato e festeggia l’ennesimo gol di Ciro Immobile, che sta diventando un problema Ora sta proprio esagerando e qualcuno, prima o poi, si ribellerà. Scostumato frantumatore di record, Ciro Immobile segna ancora. Segna sempre. Rete anche contro lo Spezia. Suo il primo sigillo nel successo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 5 dicembre 2020) Labatte 2-1 lo Spezia, torna al successo in campionato e festeggia l’ennesimo gol di Ciro, che staunOra sta proprio esagerando e qualcuno, prima o poi, si ribellerà. Scostumato frantumatore di record, Cirosegna ancora. Segna sempre. Rete anche contro lo Spezia. Suo il primo sigillo nel successo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

MediasetTgcom24 : Serie A, Spezia-Lazio 1-2: Immobile e Milinkovic-Savic stendono i liguri #lazio - gaetano_barbati : Un po' di confusione in fase di possesso equilibrata da dinamismo ed efficacia in fase di non possesso. La Lazio fa… - papaganong : Spezia 1-2 S.S Lazio ?? '15 Immobile '33 Sergej Milinkovic-Savic 3 punti oggi per la Lazio ?? fuorigioco a fine p… - Max_883 : 135 gol 36 assist 3 volte su 4 oltre i 20 gol in A Record di gol in una stagione con Higuain: 36 3 trofei 2 clas… - SiaranBolaLive : FT #SerieA Spezia 1-2 Lazio (Nzola 64'---Immobile 15’, Milinkovic 33’) -