Il Collegio 5 | Patrizio Cigliano | social | vita privata e carriera

Leggi su solodonna

(Di sabato 5 dicembre 2020) Gli esami della media sono alle porte e non vediamo l’ora di vedere quanti dei nostri ragazzi riuscirà ed essere promesso: Il5, il docu-reality, in onda tutti i Martedì in prima serata su Rai 2, è ormai arrivato alla penultima puntata. Nel frattempo che aspettiamo, oggi conosceremo il professore di recitazione:. Nella scorsa puntata de Il5 molti studenti sono stati puniti e Articolo completo: dal blog SoloDonna