Governo, Zingaretti: "Non dobbiamo tirare a campare ma essere efficienti" (Di sabato 5 dicembre 2020) "Nel Next Generation Ue c'è una grande opportunità, e se riusciamo a orientare questo dibattito si può aprire una stagione nuova" che sappia sconfiggere "l'orrore della paura e dell'odio" propri della destra. "Ma dobbiamo essere coerenti, anche nel Governo: non dobbiamo tirare a campare ma essere efficienti e dare segnali importanti". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un passaggio del suo intervento all'iniziativa della Fondazione Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'. "Serve il lavoro teorico ma affondato nella realtà, altrimenti questo vuoto di concretezza verrà occupato da soluzioni semplicistiche e populiste. Bisogna essere presenti nelle battaglie quotidiane, garantendo uno spazio ...

