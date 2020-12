Giulia Salemi, battibecco con Signorini: “Non scrivevo a Briatore mentre era sposato” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tra il conduttore e Giulia Salemi è nato un battibecco a proposito dei messaggi a Flavio Briatore Due versioni differenti su Briatore e i messaggi: da una parte c’è Giulia Salemi che ha detto di non aver scritto a Flavio Briatore mentre era sposato, dall’altra quella della ex moglie e concorrente del GF Vip, Elisabetta Gregoraci che sostiene il contrario. Ieri la puntata, la 23esima, si è aperta proprio su questo argomento con Signorini che ha voluto fare chiarezza. Ma durante il chiarimento, è avvenuto un battibecco tra il conduttore e l’influencer. Quindi si è tornato a parlare della vacanza in Sardegna di Giulia di due anni fa. Elisabetta ha detto che Salemi avrebbe ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Tra il conduttore eè nato una proposito dei messaggi a FlavioDue versioni differenti sue i messaggi: da una parte c’èche ha detto di non aver scritto a Flavioera sposato, dall’altra quella della ex moglie e concorrente del GF Vip, Elisabetta Gregoraci che sostiene il contrario. Ieri la puntata, la 23esima, si è aperta proprio su questo argomento conche ha voluto fare chiarezza. Ma durante il chiarimento, è avvenuto untra il conduttore e l’influencer. Quindi si è tornato a parlare della vacanza in Sardegna didi due anni fa. Elisabetta ha detto cheavrebbe ...

ella_ciaccia911 : RT @maartinasss: Io sono ancora ferma al confessionale in cui Tommaso dà della maleducata a Giulia Salemi e non ad Elisabetta che l’ha fatt… - _NHsmile_ : RT @Tristan__esdpv: ANCORA FERMO A GIULIA SALEMI CHE HA AVUTO LE PALLE DI ASFALTARE SIGNORINI IN PRIMA SERATA HO TREMATO #GFVIP https://t.c… - ella_ciaccia911 : RT @Manu91152833: È partita la distruzione di Giulia Salemi. Ma che razza di programma fazioso è. #gfvip - sigulino : @aureliomancuso @fraversion E tutto l'ammmore per la figlia?!? È proprio un'idiota, si è capito dal suo 'abito' con… - alexandraava98 : RT @LadyFalenaIvana: Giulia Salemi si è dovuta scusare per lo 'snobettina' ma voi avete sentito delle scuse da parte di Eligreg per la merd… -