Ghirelli: “Lega C e rapporto con la A? Ci sono cose che vanno discusse e sistemate, vi racconto” (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco Ghirelli.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.Di seguito, le sue dichiarazioni."Nel 1992 la Germania era in coda alla qualità calcistica europea e le nostre società speravamo di incontrare le squadre tedesche nelle coppe europee. Poi hanno dato vita a una grande riforma cambiando i piani societari, hanno costruito una rete di comunicazione molto forte e migliorato gli stadi ... Leggi su mediagol (Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.Di seguito, le sue dichiarazioni."Nel 1992 la Germania era in coda alla qualità calcistica europea e le nostre società speravamo di incontrare le squadre tedesche nelle coppe europee. Poi hanno dato vita a una grande riforma cambiando i piani societari, hanno costruito una rete di comunicazione molto forte e migliorato gli stadi ...

Mediagol : Ghirelli: 'Lega C e rapporto con la A? Ci sono cose che vanno discusse e sistemate, vi racconto' - zazoomblog : Ghirelli: “Spazio ai giovani in Lega Pro livello alto. Coronavirus? Il campionato deve andare avanti” - #Ghirelli:… - Mediagol : Ghirelli: 'Spazio ai giovani, in Lega Pro livello alto. Coronavirus? Il campionato deve andare avanti'… - Mediagol : Ghirelli: 'Riformare Lega Pro? Dico la mia. Basta violenza nel calcio, sono vicino al capitano del Foggia'… - WiAnselmo : Ghirelli: 'Lega Pro, a febbraio 2020 i primi problemi. Gravina e le riammissioni...' -

Ultime Notizie dalla rete : Ghirelli “Lega Partnership Mater Olbia-Olbia calcio, nasce il Mater Olbia Sport Lab Affaritaliani.it