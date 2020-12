Ghirelli | “Il calcio italiano ha un problema | vi spiego La pandemia potrebbe creare un deserto tra i dilettanti”

Leggi su mediagol

(Di sabato 5 dicembre 2020) Parola a Francesco.Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo "Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza", eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.Di seguito, le sue dichiarazioni."Qualunque sia la serie in cui si gioca, se si scende in campo il protocollo sanitario deve essere rispettato. Per noi è stato un costo terribile, abbiamo cercato di sopperire a questo stato di caso con le convenzioni (FEDERLAB) visto i costi elevati di tamponi e sierologici. Questo accordo prevede ...