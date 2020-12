GFVIP, Elisabetta Gregoraci nega il contratto con Briatore: pronta a lasciare la casa (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora poche ore ed Elisabetta Gregoraci abbandonerà la casa del GFVIP. La showgirl, ritenuta da molti la vera star del reality di Cinecittà, ha comunicato nella puntata di ieri che è pronta ad andare via, non prima di aver salutato Pierpaolo Petrelli con cui trascorrerà del tempo sola in cucurio. La scelta di Elisabetta è stata apprezzata dal pubblico che non ha esitato un momento nel decidere: non avrebbe mai potuto trascorrere le feste senza il figlio Nathan Falco, a differenza di Dayane Mello che nonostante i dubbi per la prolungata distanza dalla figlia Sofia ha deciso di rimanere fino a febbraio. Prima di comunicare la sua decisione la Gregoraci ha avuto la possibilità di spiegare il caso “contratto” con Briatore. Signorini ha ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora poche ore edabbandonerà ladel. La showgirl, ritenuta da molti la vera star del reality di Cinecittà, ha comunicato nella puntata di ieri che èad andare via, non prima di aver salutato Pierpaolo Petrelli con cui trascorrerà del tempo sola in cucurio. La scelta diè stata apprezzata dal pubblico che non ha esitato un momento nel decidere: non avrebbe mai potuto trascorrere le feste senza il figlio Nathan Falco, a differenza di Dayane Mello che nonostante i dubbi per la prolungata distanza dalla figlia Sofia ha deciso di rimanere fino a febbraio. Prima di comunicare la sua decisione laha avuto la possibilità di spiegare il caso “” con. Signorini ha ...

