Didone presenta “Lama Affilata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il singolo appena uscito si chiamaAffilata“, lei si chiama. Il backstage del progetto è firmato dai ragazzi della CrazyBrains, casa di produzione di Santa Maria Capua Vetere. Di lei possiamo dire che abbiamo ascoltato in anteprima la sua Lama Affilata e ci siamo rimasti. Finalmente arriva Rita Pascarella, in arte, a dircene quattro! Ho sempre trovato più interessante e costruttivo il lavoro delle artiste impegnate nella realizzazione di opere inedite. Sia nella pittura così come nella musica, e in tante altre discipline artistiche, ho scoperto un mondo ancora da valorizzare e apprezzare. Un repertorio diverso da quello maschile: “…La scena maschile tende facilmente a rendersi assai più ridicola di quella femminile. Spesso l’artista uomo non resiste al desiderio irrefrenabile di ostentare il proprio comportamento ...