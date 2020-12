Ciclismo, Mark Cavendish correrà per la Deceuninck-Quick Step: “È come un ritorno a casa” (Di sabato 5 dicembre 2020) Mark Cavendish è un nuovo corridore della Deceuninck-Quick Step. La squadra belga ha annunciato l’ingaggio del britannico, che torna così alla corazzata di Patrick Lefevere dopo avervi già corso dal 2013 al 2015, collezionando ben 44 successi. Il 35enne rivestirà la casacca blu dopo aver trascorso un anno alla Bahrain-Merida (questo tormentato 2020) e quattro stagioni con la Dimension Data (2016-2019), anche se i risultati non sono più stati quelli dei giorni migliori, tanto che si era parlato anche di un possibile ritiro al termine di questa stagione. Il Campione del Mondo 2011 e trionfatore alla Milano-Sanremo 2009 ha collezionato quasi 150 successi tra i professionisti ed è uno dei pochi uomini in grado di portare a casa la maglia della classifica a punti in tutti i tre Grandi Giri. Il velocista ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)è un nuovo corridore della. La squadra belga ha annunciato l’ingaggio del britannico, che torna così alla corazzata di Patrick Lefevere dopo avervi già corso dal 2013 al 2015, collezionando ben 44 successi. Il 35enne rivestirà la casacca blu dopo aver trascorso un anno alla Bahrain-Merida (questo tormentato 2020) e quattro stagioni con la Dimension Data (2016-2019), anche se i risultati non sono più stati quelli dei giorni migliori, tanto che si era parlato anche di un possibile ritiro al termine di questa stagione. Il Campione del Mondo 2011 e trionfatore alla Milano-Sanremo 2009 ha collezionato quasi 150 successi tra i professionisti ed è uno dei pochi uomini in grado di portare a casa la maglia della classifica a punti in tutti i tre Grandi Giri. Il velocista ...

Eurosport_IT : Mark Cavendish non ha alcuna intenzione di ritirarsi e torna indietro ????????? #EurosportCICLISMO | #Cavendish |… - RaiSport : ??? Mark #Cavendish torna alla #DeceuninckQuickStep nel 2021 Il fuoriclasse #britannico: 'Non so spiegare quanto son… - manumagicaemi : RT @fuoridibici: Mark Cavendish torna alla QuickStep!! Cosa ne pensate? #cavendish #ciclismo #cycling #ciclomercato - fuoridibici : Mark Cavendish torna alla QuickStep!! Cosa ne pensate? #cavendish #ciclismo #cycling #ciclomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Mark DECEUNINCK QUICK STEP, MARK CAVENDISH TORNA A CASA TUTTOBICIWEB.it Ciclismo, Cavendish torna a casa: ha firmato con Deceuninck-QuickStep

Mark Cavendish, 35 anni, uno dei corridori più titolati della storia, torna dopo cinque anni alla Deceuninck-QuickStep, con cui ha raggiunto un accordo per tutta la stagione 2021. Il fuoriclasse brita ...

Mark Cavendish trova squadra: il britannico torna alla Deceuninck-Quick Step

Mark Cavendish ha trovato una squadra per il 2021: il velocista britannico correrà nella prossima annata con la Deceuninck-Quick Step ...

Mark Cavendish, 35 anni, uno dei corridori più titolati della storia, torna dopo cinque anni alla Deceuninck-QuickStep, con cui ha raggiunto un accordo per tutta la stagione 2021. Il fuoriclasse brita ...Mark Cavendish ha trovato una squadra per il 2021: il velocista britannico correrà nella prossima annata con la Deceuninck-Quick Step ...